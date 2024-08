Auf der einen Seite zeigte sich die Analysten von JPMorgan in einer ersten Reaktion skeptisch - wenn auch nicht zur eigentlichen Auswahl des neuen CEO. Freixe bringe dank knapp 4 Jahrzehnten im Konzern ein tiefes Verständnis der einzelnen Bereiche und Geschäfte von Nestlé mit. Daher werde an sich seine Ernennung begrüsst, so die Experten der US-Investmentbank. Aber auch wenn die Investoren zuletzt von der operativen Entwicklung bei Nestlé enttäuscht gewesen seien, werfe ein solch unerwarteter und rascher Chefwechsel Fragen auf - beispielsweise, was das für das laufende Geschäft bedeute.