Die UBS könnte Gegenwind von einer neuen Kapitalregelung bekommen, die 2025 in Bezug auf die Regulierung der "Too big to fail"-Banken beschlossen werde, so die ODDO-Analysten. Sie sind deshalb der Ansicht, dass ein endgültiges Ergebnis moderatere Kapitalerhöhungen erfordern könnte, da regulatorische Überlegungen im Lichte wettbewerbsfähiger Regulierungssysteme durchgesetzt werden müssen und UBS in die Lage versetzen sollten, im globalen Wettbewerb zu bestehen, ohne benachteiligt zu werden. Deutlich höhere Kapitalanforderungen könnten demzufolge die geplanten Kapitalrückführungen in Frage stellen. Diese beinhalten Dividenden und Aktienrückkäufe.