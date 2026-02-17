Schweizer und besonders amerikanische Aktien sowie Goldanlagen und die Absicherungen gegen den schwachen Dollar hätten massgeblich zum Ergebnis mit einer Nettorendite von 6,34 Prozent beigetragen, sagte Compenswiss-Direktor Eric Breval am Dienstag in Bern vor den Medien. «Es war alles in allem ein gutes Jahr.» Makroökonomisch betrachtet, gehe es der Welt besser, als man denken könnte.