Wie Novartis in einer Mitteilung schreibt, erhielt das Präparat eine beschleunigte Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA. Diese erfolgte aufgrund einer Zwischenanalyse der Phase-III-Studie Align, in der die Verringerung der Proteinurie, also dem Eiweiss im Urin, nach 36 Wochen im Vergleich zu Placebo gemessen wurde.