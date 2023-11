Trotz der allmählich nachlassenden pandemiebedingten Nachfrage steigen die Preise für alpine Immobilien in der Schweiz weiter. Angetrieben durch das Wachstum an Standorten wie St. Moritz, Verbier und Crans-Montana stieg der Preis für ein Chalet in den zwölf Monaten bis Juni 2023 um durchschnittlich 4,4 Prozent, wie eine unter Kunden von Knight Frank durchgeführte Studie ergab.