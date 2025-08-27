Die Zahlen zum zweiten Quartal von Sandoz seien solide, aber wenig spektakulär ausgefallen, schreibt Analyst Emmanuel Papadakis. Der entscheidende Treiber bleibe das strukturelle Wachstum im Biosimilar-Geschäft, dessen Umsatzanteil bis 2030 auf 40 Prozent steigen könnte. Nach dem starken Anstieg des Aktienkurses seit Jahresbeginn sei der Spielraum nach oben etwas begrenzt, so der Analyst.