Café crème so teuer wie nie

Der Preis für einen Café crème stieg bereits 2022 so stark an wie nie in den letzten zehn Jahren. Konkret lag der Preis in der Deutschschweiz bei rekordhohen 4,39 Franken. Gegenüber 2021 sind das 9 Rappen bzw. 2,1 Prozent mehr. Über zehn Jahre gesehen stieg der Preis gar um 6,8 Prozent bzw. 28 Rappen. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 hatte ein Café crème noch 4,11 Franken gekostet.