Die grossen Banken der Euro-Zone haben trotz zunehmender Rezessionssorgen ihre Bestände an faulen Krediten weiter verringert. Insgesamt sank bei den Instituten die Quote an solchen Problemkrediten im Sommerquartal 2022 auf 2,29 Prozent von 2,35 Prozent im zweiten Quartal, wie aus neuen Daten der EZB-Bankenaufsicht hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.