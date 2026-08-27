Die Analystenabdeckung von BB Biotech ist vergleichsweise dünn. Ende Juli sah der zuständige Spezialist von Julius Bär das Kursziel bei 48 Franken und damit unter dem aktuellen Stand; die Einstufung lautet «Hold». Derweil hat der zuständige Experte von Kepler Cheuvreux das Preisziel bei 73 Franken, also über der momentanen Notiz, veranschlagt und mit einer Kaufempfehlung unterstrichen. Diese Einschätzung stammt jedoch vom vergangenen Februar.