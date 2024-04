Wegen der jüngsten Schwächephase sollten Anleger bei Nvidia aber nicht den Notausgang nehmen. So hat der US-Finanzdienstleister Evercore ISI den Titel in dieser Woche auf «Outperform» hochgestuft und ein Kursziel von 1160 Dollar festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 38 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. In seinem Bull-Case-Szenario prognostiziert Evercore, dass die Nvidia-Aktie innerhalb des nächsten Jahres auf 1540 Dollar steigen könnte, was einem Aufwärtspotenzial von 83 Prozent entspricht. Der zuständige Analyst Mark Lipacis betont, dass die Investoren die Bedeutung des von Nvidia geschaffenen KI-Ökosystems aus Chip, Hardware und Software unterschätzen.