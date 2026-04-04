Auslöser des seit fast sieben Wochen andauernden Teil-Shutdowns sind tödliche ​Schüsse von Beamten der Einwanderungsbehörde Anfang des ​Jahres. In der Folge ​blockierte der Kongress den Etat für das Ministerium, weshalb Zehntausende Beschäftigte ‌unter anderem bei der Küstenwache und dem Katastrophenschutz seit Februar kein Gehalt erhalten. Zwar machte der Senat am ​Donnerstag ​den Weg für ⁠ein neues Finanzierungsgesetz frei, das Repräsentantenhaus ​stimmte jedoch nicht darüber ⁠ab. Bereits in der Vorwoche hatte Trump ‌per Dekret die Bezahlung von 50'000 Sicherheitskräften an Flughäfen angeordnet, nachdem hohe Fehlzeiten unbezahlter Mitarbeiter ‌dort für Chaos gesorgt hatten.