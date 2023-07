Am stärksten sind die Preise in der Innerschweiz (+18,8%) und der Ostschweiz (+9,8%) gestiegen. Im Vorjahresvergleich weniger stark verteuert haben sich die Preise in Bern (+3,4%) und der Nordwestschweiz (+3,3%). Beim Stockwerkeigentum hätten die Preise in der Region Innerschweiz (+11,3%) am stärksten zugelegt.