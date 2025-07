Dieser kleinere Liquiditätspool trifft auf einen Hypothekarmarkt, der rund 1'250 Milliarden Franken gross ist und in der Tendenz steigt. Das Hypothekarvolumen bei den Banken ist in den letzten fünf Jahren um 170 Milliarden Franken gewachsen. Stabilisierend auf das Angebot wirkten die Pensionskassen und Versicherungen, welche in den letzten Jahren die Hypothekarausleihungen deutlich erweitert haben. Am zunehmenden Ungleichgewicht zwischen dem Kapital, das den Banken zur Verfügung steht im Verhältnis zu den steigenden Hypothekarvolumen, ändert das wenig.