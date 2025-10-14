Nur kleine Zahl der Mieter zahlt weniger

Nur 8 Prozent der Mieter in der Schweiz und 14 Prozent derjenigen im Kanton Zürich hätten eine Mietzinssenkung erhalten, so die Bank. Sie stützt sich dabei auf Mietpreisindexdaten des Bundesamtes für Statistik. Nach früheren Senkungen des Referenzzinssatzes etwa im März 2020 oder im Juni 2017 seien es viel mehr gewesen.