Mit Blick auf die Wahl der richtigen Hypothekarfinanzierung - variable mit Saron oder Festhypothek - lassen sich im Vergleich zu vor drei Monaten zwei interessante Feststellungen machen. Erstens werden nun von allen befragten Ökonomen deutlich tiefere Leitzinsen per Ende 2025 erwartet. Allerdings bleibt offen, ob eine erste Leitzinssenkung um 0,25 Prozent auf 1,50 Prozent schon per Ende Juni erfolgt. Der Konsens sagt etwas anderes: Die erste Zinssenkung steht erst per Ende September an - gefolgt von einer zweiten Zinssenkung per Ende Jahr.