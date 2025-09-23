Dieser allgemeine Anstieg löst im Ausland Besorgnis aus. Regierungen müssen den potenziellen Schaden für ihre heimischen Industrien gegen das Risiko abwägen, Peking zu verärgern - den wichtigsten Handelspartner für mehr als die Hälfte der Welt. Während in diesem Jahr bisher nur Mexiko öffentlich zurückgeschlagen hat - mit Zöllen von bis zu 50 Prozent auf chinesische Produkte wie Autos, Autoteile und Stahl -, geraten andere Länder zunehmend unter Handlungsdruck. Die indischen Behörden haben in den letzten Wochen 50 Anträge auf Untersuchung von Warendumping aus Ländern wie China und Vietnam erhalten, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.