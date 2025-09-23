Präsident Xi Jinpings Exportmotor ist während der ersten fünf Monate hoher US-Zölle nicht zu stoppen gewesen und trieb China auf einen Handelsüberschuss von rekordverdächtigen 1,2 Billionen Dollar. Trotz des eingeschränkten Handels mit den USA haben chinesische Hersteller gezeigt, dass sie nicht nachgeben: Die indischen Käufe erreichten im August ein Allzeithoch, die Lieferungen nach Afrika steuern auf einen Jahresrekord zu und die Verkäufe nach Südostasien haben ihren Höchststand während der Pandemie überschritten.
Dieser allgemeine Anstieg löst im Ausland Besorgnis aus. Regierungen müssen den potenziellen Schaden für ihre heimischen Industrien gegen das Risiko abwägen, Peking zu verärgern - den wichtigsten Handelspartner für mehr als die Hälfte der Welt. Während in diesem Jahr bisher nur Mexiko öffentlich zurückgeschlagen hat - mit Zöllen von bis zu 50 Prozent auf chinesische Produkte wie Autos, Autoteile und Stahl -, geraten andere Länder zunehmend unter Handlungsdruck. Die indischen Behörden haben in den letzten Wochen 50 Anträge auf Untersuchung von Warendumping aus Ländern wie China und Vietnam erhalten, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Indonesiens Handelsminister versprach, eine Warenflut zu überwachen, nachdem virale Videos chinesischer Händler, die Pläne anpriesen, Jeans und Hemden für nur 80 US-Cent in Grossstädte zu exportieren, einen Aufschrei ausgelöst hatten. Trotz all des Ärgers sind die Chancen auf sinnvollere Massnahmen begrenzt. Länder, die bereits in Zollverhandlungen mit der Trump-Regierung verwickelt sind, scheinen zögerlich zu sein, einen separaten Handelskrieg mit der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt zu führen.
Das verschafft Peking Luft zum Atmen und lässt die US-Zölle in einer Höhe sinken, von der Ökonomen zuvor vorausgesagt hatten, dass sie die jährliche Wachstumsrate des Landes halbieren würden. «Die verhaltene Reaktion ist wahrscheinlich auf die laufenden Handelsverhandlungen mit den USA zurückzuführen», sagte Christopher Beddor, stellvertretender China-Forschungsleiter bei Gavekal Dragonomics. «Einige Länder möchten vielleicht nicht als solche gesehen werden, die zum Zusammenbruch des globalen Handelssystems beitragen. Einige halten sich möglicherweise auch mit Zöllen gegen China zurück, um sie den USA in ihren eigenen Handelsverhandlungen als Zugeständnisse anzubieten.»
Peking setzt auf diplomatischen Charme als auch auf wirtschaftliche Drohungen
Einige Regierungen, die ihre Volkswirtschaften vor Peking abschirmen, gehen vorsichtig vor. Südafrikas Handelsminister rät von Strafzöllen auf chinesische Autoexporte ab - die sich in diesem Jahr fast verdoppelt haben - und setzt sich stattdessen für mehr Investitionen ein. Chile und Ecuador erheben heimlich gezielte Zölle auf Billigimporte, nachdem die monatlich aktiven Nutzer des chinesischen E-Commerce-Riesen Temu in Lateinamerika seit Januar um 143 Prozent gestiegen sind. Brasilien droht zwar mit aggressiveren Vergeltungsmassnahmen, gewährte Chinas grösstem Elektroautohersteller BYD im Sommer jedoch zollfreies Zeitfenster, um die lokale Produktion anzukurbeln.
Peking setzt sowohl auf diplomatischen Charme als auch auf wirtschaftliche Drohungen, um offene Vergeltungsmassnahmen zu verhindern. Anfang des Monats rief Chinas Präsident die BRICS-Staaten bei einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen Protektionismus auf. Vertreter des Handelsministeriums warnten Mexiko, vor Massnahmen «zweimal nachzudenken», und machten deutlich, dass solche Schritte mit Vergeltungsmaßnahmen verbunden seien.
Trump übt zusätzlich Druck auf die Nato-Staaten aus, dies wegen Chinas Unterstützung für Russland Zölle von bis zu 100 Prozent auf China zu erheben. Chinesische Regierungsvertreter sagen, ihr Handel mit der Welt halte sich in vernünftigen Grenzen und Peking strebe keine Dominanz der globalen Märkte an.
Obwohl chinesische Exporteure allen Widrigkeiten trotzen, macht sie der steigende Handel weder reicher noch hilft er den innenpolitischen Problemen des Landes. Die Gewinne der Industrieunternehmen sanken in den ersten sieben Monaten um 1,7 Prozent, da Hersteller im Rahmen von Xis «Anti-Involution»-Kampagne versuchten, um Überkapazitäten in Schlüsselbranchen einzudämmen und nachhaltigeres Wachstum zu fördern.
Dies verschlimmert Chinas hartnäckige Deflation, die auf dem besten Weg ist, ihre längste Phase seit Beginn der Öffnung des Landes Ende der 1970er Jahre zu erleben. Die Exportexplosion könnte auch Pekings Bemühungen untergraben, die Wirtschaft neu auszurichten und den Konsum anzukurbeln - entgegen ausländischer Politiker wie US-Finanzminister Scott Bessent, der Peking aufgefordert hat, die Förderung des chinesischen Verbrauchers zu einer Säule seines Plans für die nächsten fünf Jahre zu machen. Chinas Strategiepapier, das diese Pläne umreisst, wird in den kommenden Wochen im Fokus stehen.
