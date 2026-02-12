Grund dafür ist das umfassende Investitionsprogramm, das Bell zur Optimierung der Produktion umsetzt. Bereinigt um die daraus entstehenden Einmaleffekte zeigt sich jedoch eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Der EBIT stieg um 2,8 Prozent auf 171,5 Millionen Franken, die entsprechende Marge lag unverändert bei 3,5 Prozent. Der Reingewinn lag mit 126,9 Millionen um 2,6 Prozent über dem Vorjahr.