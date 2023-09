Auch Barclays vermutet, dass europäische Rückversicherer im kommenden Jahr Potential haben könnten - allerdings nicht Swiss Re. Die Briten senken das Kursziel des Schweizer Rückversicherers von 93 auf 91 Franken. In einer mehr als 80-seitigen Studie zur Branche haben die Briten grössere Anpassungen in den Bewertungsmodellen vorgenommen. Barclays sieht die Aktie von Swiss Life im Vergleich mit Swiss Re und Zurich klar in der Favoritenrolle. Dass die Swiss-Life-Aktie bereits seit Jahresbeginn gut gelaufen ist, schreckt die Briten nicht ab.