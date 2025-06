Damit Devisenmarktinterventionen wirksam sind, sei es entscheidend, «dass die SNB den Markt wissen lässt, dass sie dahintersteckt», erklärt Stucki. Bisher sei die Notenbank diesbezüglich «sehr zurückhaltend» gewesen. Der Grund: Die USA haben der Schweiz wiederholt Währungsmanipulation vorgeworfen. Die SNB steht also auch unter diesem Aspekt unter Beobachtung der US-Administration - was Eingriffe in den Devisenmarkt äusserst heikel macht.