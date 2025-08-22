Die Chancen, dass es weiter aufwärts geht, sind intakt. Denn wie schon die Reaktion auf die im internationalen Vergleich hohen US-Zölle auf Schweizer Güter zeigt, unterscheiden die Anleger zwischen der Gesamtwirtschaft und den Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Diese sind oft weltweit aktiv oder haben bereits Standorte in den USA. Sie können mit den Zöllen besser umgehen als ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, das bisher in der Schweiz produziert und seine Waren in die Vereinigten Staaten exportiert. Diese unterschiedliche Betroffenheit erklärt, zumindest teilweise, den gelassenen Handel am Schweizer Aktienmarkt.