Kepler Cheuvreux hat am Mittwoch das Kursziel von 88 Franken bestätigt und stuft den Titel weiter mit «Buy» ein. Der Analyst hebt nach einem Gespräch mit dem Management von Logitech hervor, wonach sich das Gaming-Geschäft von der Konkurrenz abhebe dank weltweiter Marktführerschaft mit starker Position in Nischen wie Simulation und echten Innovationen mit Nutzerfeedback. Das mache das Lausanner Unternehmen optimistisch für das Wachstum in dieser Kategorie in den kommenden Jahren.