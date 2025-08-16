Dabei handelt es sich allerdings nur um ein vermeintliches Glücksgewinnspiel – die Gewinnchance liegt nach mehreren Versuchen des Beobachters bei nahezu 100 Prozent. Die erspielten Rabatte gelten nur für eine bestimmte Zeit und unter bestimmten Bedingungen. Das Ziel dürfte sein, die Kunden möglichst schnell zu einem Kauf zu bewegen.