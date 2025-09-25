Indes hat die Schweiz der UBS einiges zu bieten, qualifiziertes Personal, politisch stabile Verhältnisse und Neutralität beispielsweise. Gerade die letzteren zwei sind Werte, welche die USA nicht verkörpern. Handkehrum würde eine Sitzverlegung der UBS die Schweiz wohl nicht nur Arbeitsplätze und Steuergelder kosten. Auch der Nimbus eines global relevanten Finanzplatzes würde wohl leiden. «Wird das Paket so umgesetzt, wie es jetzt vorgeschlagen ist, dann werden wir ernsthafte Schwierigkeiten haben, den Finanzplatz international wettbewerbsfähig zu halten», sagte Rohner im Interview mit der NZZ.