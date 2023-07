Die Umsatzzahlen sind allerdings nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar, denn Also hat Erfassung der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen aus buchhalterischen Gründen geändert. Deshalb liefert das Unternehmen auch noch eine so genannte "alternative" Performance-Kennzahl: Der Nettoerlös vor Anpassung (PvA) erreichte demnach 5,49 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von gut 8 Prozent entspricht.