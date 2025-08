Stagnation wahrscheinlich

Einen etwas höheren Wachstumsverlust von 0,7 Prozent sieht Renato Flückiger, Chefökonom und Chief Investment Officer bei der Valiant Bank aufgrund einer ersten Analyse der Schweizer Exporte (ohne Pharmazölle). «Mit unserer ursprünglichen BIP-Annahme von ca. 1 Prozent für die Schweiz würde also selbst der heutige US-Zollansatz die Schweiz nicht in eine Rezession, sondern vermutlich in eine Stagnation führen», meint er.