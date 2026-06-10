UBS grösster Optimist

Die UBS hatte am Dienstag das Kursziel für Comet auf 452 von 405 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Es ist das höchste Kursziel für den Chipzulieferer am Markt und liegt zudem deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel von 344 Franken. Fast alle Expertinnen und Experten sind jedoch positiv eingestellt: sieben von zehn Analysten vergeben eine Kaufempfehlung – nur eine Verkaufsempfehlung liegt vor.