Für 2023 hält Economiesuisse an der Prognose für ein Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) von 0,6 Prozent fest. Für 2024 wird mit lediglich 0,9 Prozent auch nur ein Plus unterhalb des Potenzialwachstums erwartet, so der Verband anlässlich einer Medienkonferenz. Dabei soll die Arbeitslosenquote leicht von 2,2 Prozent 2023 auf 2,4 Prozent im kommenden Jahr steigen.