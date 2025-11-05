Tiefere Inflation

Einer der Hauptgründe für das verhaltenere Lohnwachstum ist die wieder deutlich zurückgekommene Inflation. Dies führte dazu, dass im laufenden Jahr 2025 die Löhne real - also bereinigt um Inflationseffekte - um hohe 1,2 Prozent gestiegen seien, so die UBS-Ökonomen. Dadurch habe der seit 2022 erlittene Kaufkraftverlust weitgehend kompensiert werden können.