«Die Wachstumsaussichten haben sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert, was auch den disinflationären Druck erhöhen könnte», sagte Finnlands Notenbankchef Olli Rehn am Dienstag bei einer Veranstaltung in Washington. Sein französischer Kollege Francois Villeroy de Galhau warnte bei einem Vortrag an der New York University, es bestehe das Risiko, dass die Inflation zu niedrig ausfalle, «insbesondere wenn das Wachstum unterdurchschnittlich bleibt». Portugals Zentralbankchef Mario Centeno, der die EZB seit langem davor warnt, die Zinsen zu lange hoch zu halten, äusserte sich ähnlich: «Ich sehe mehr Risiken in einem Unterschreiten der Zielinflation als umgekehrt», sagte er in Washington.