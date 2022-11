Während die Akteure letztes Jahr also noch eine positive Wirtschaftsentwicklung und steigende Preise erwartet hätten, seien sie dieses Jahr deutlich negativer eingestellt, so die KPMG in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Neun von zehn Befragten sehen demnach das Ende des Superzyklus für Immobilienanlagen in der Schweiz erreicht.