Industriekonjunktur bleibt auch 2024 unter Druck

Gegen eine baldige weitere Aufhellung spricht nicht zuletzt die schlechte Konjunkturlage im Ausland, denn in den USA und in der Eurozone blieb die industrielle Aktivität auch zum Jahreswechsel schwach. In beiden Fällen rechnet Raiffeisen zwar nicht mit einer weiteren Verschärfung der Industrierezession.