Neue internationale Ordnung

Die USA ‌haben klargemacht, dass sie von der bisherigen Kooperation in der Welt wenig halten. Die Trump-Regierung ist aus mehr als 66 internationalen Organisationen oder Verträgen ausgestiegen, darunter der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Andere Staaten wollen diesen Weg nicht mitgehen, weshalb sich die Kluft zu Washington vergrössert. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ‍hat Trump das Konzept für einen neuen Friedensrat vorgelegt, der sich zwar anfangs um eine Lösung im Gazastreifen kümmern soll, dann aber um die ganze Welt. Die Besonderheit: Anders als bei der UN soll es beim Friedensrat eine klare Führung durch die USA geben - die auf Lebenszeit bei Trump liegt. Die Liste der Staaten, die bereit sind, sich derart einer US-Regierung unterzuordnen, ist ​sehr begrenzt. Keiner der wichtigen westlichen Partner hat unterschrieben.