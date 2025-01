Es ist Trumps zweite Amtszeit nach 2017 bis Anfang 2021. Die Feierlichkeiten zur «Inauguration» werden noch bis in den tiefen Abend dauern. In Washington sind zahlreiche Bälle, Empfänge und Partys von Trump-Anhängern geplant, die teils schon vor Tagen scharenweise aus allen Landesteilen in die Hauptstadt strömten. Doch Trump will an seinem ersten Tag als 47. US-Präsident nicht nur feiern, sondern gleich auch eine Flut von Dekreten unterzeichnen, um erste Massnahmen auf den Weg zu bringen. Viele davon dürften sich gegen Einwanderer richten, die illegal im Land sind, sowie gegen Diversitätsprogramme. Auch ein Schwenk in der Energiepolitik steht im Raum, womöglich samt Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Zusätzliche Handelszölle wird Trump Insidern zufolge allerdings an seinem ersten Arbeitstag nicht verhängen.