Starmer hatte bereits vor einigen Tagen Kritik von Trump zurückgewiesen und erklärt, er stehe zu seiner Entscheidung, die ersten gemeinsamen Angriffe der USA und Israels nicht unterstützt zu haben. Trump hatte ihm zuvor vorgeworfen, zu lange mit der Freigabe von Luftwaffenstützpunkten gewartet ‌zu haben. «Es ist meine Pflicht, zu ⁠beurteilen, was im nationalen Interesse Grossbritanniens ist», hatte Starmer dazu gesagt.