US-Präsident Donald Trump äussert sich spöttisch über den britischen Premierminister Keir Starmer. «Das Vereinigte Königreich, unser einstiger grosser Verbündeter, vielleicht sogar der grösste von allen, erwägt nun ernsthaft, zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten zu entsenden», schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Und weiter: «Das ist in Ordnung, Premierminister Starmer, wir brauchen sie nicht mehr – aber wir werden uns daran erinnern. Wir brauchen keine Leute, die sich erst dann an Kriegen beteiligen, wenn wir sie bereits gewonnen haben.»
Starmer hatte bereits vor einigen Tagen Kritik von Trump zurückgewiesen und erklärt, er stehe zu seiner Entscheidung, die ersten gemeinsamen Angriffe der USA und Israels nicht unterstützt zu haben. Trump hatte ihm zuvor vorgeworfen, zu lange mit der Freigabe von Luftwaffenstützpunkten gewartet zu haben. «Es ist meine Pflicht, zu beurteilen, was im nationalen Interesse Grossbritanniens ist», hatte Starmer dazu gesagt.