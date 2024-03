Trumps Anwälte teilten am Donnerstag (Ortszeit) in einer mehrseitigen schriftlichen Erklärung mit, dass der Ex-Präsident «mit Nachdruck» behaupte, dass ein fairer Prozess in diesem Jahr nicht im Einklang mit der Verfassung durchgeführt werden könne. Sie schlugen vor, den von US-Sonderstaatsanwalt Jack Smith festgelegten Prozessbeginn am 8. Juli auf den 12. August zu verschieben. Die Anwälte des Ex-Präsidenten reagierten bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu diesem Schreiben.