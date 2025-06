Der US-Zentralbankchef liess die Kritik aus dem Weissen Haus an sich abtropfen. Er machte auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss klar, dass die Währungshüter geldpolitisch nur auf ihr Mandat fokussiert seien - und zwar stabile Preise zu sichern und Vollbeschäftigung zu fördern. Die Fed sei in einer guten Position, um diesem Auftrag gerecht zu werden: «Das ist, was für uns zählt», sagte Powell und fügte an: «Das ist so ziemlich alles, was für uns zählt».