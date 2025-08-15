Selenskyjs europäische Verbündete wie Deutschland befürchten, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, ohne die Ukraine einzubeziehen. Trump hatte sich in den letzten Jahren immer wieder anerkennend und respektvoll gegenüber Putin geäussert, der Russland mit harter Hand regiert. Nach Treffen in seiner ersten Amtszeit hatte Trump immer wieder Standpunkte von Putin übernommen.