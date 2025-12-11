In einer gemeinsamen Erklärung der drei europäischen Staaten hiess es hingegen, man sei sich einig, dass dies ein entscheidender Moment für die Ukraine und die Sicherheit der euro-atlantischen Region sei. Die intensiven Arbeiten an dem Friedensplan würden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Für Donnerstag ist eine Videokonferenz der sogenannten «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine geplant, an der auch Selenskyj teilnehmen will. Am kommenden Montag wollen Merz, Macron und Starmer nach Angaben von EU-Diplomaten in Berlin zu weiteren Gesprächen zusammenkommen. Die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine meldete zudem, nach Angaben des Büros von Selenskyj arbeite das ukrainische Verhandlungsteam an einem konkreten Vorschlag als Antwort auf den jüngsten Friedensplan.