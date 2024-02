In South Carolina schoss Trump erneut mit einem gewaltigen Vorsprung durchs Ziel. Er erhielt etwa 60 Prozent der Stimmen. Nur wenige Minuten nach Schliessung der Wahllokale holte er am Samstagabend in Columbia zur Siegesrede aus. Haley erwähnte er in der Hauptstadt von South Carolina mit keiner Silbe. Stattdessen nahm er die sich zunehmend abzeichnende Neuauflage des Duells von 2020 ins Visier. «Wir werden hier oben am 5. November stehen. Und wir werden auf Joe Biden blicken, wir werden ihm genau in die Augen schauen. Er zerstört unser Land. Und wir werden sagen: 'Joe, du bist gefeuert. Raus hier.'»