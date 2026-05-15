Die USA sind hingegen gesetzlich verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen. Bei einem Fototermin nach dem Gespräch fragte ein Journalist den US-Präsidenten, ob auch ​Taiwan Thema gewesen sei. Trump gab darauf keine Antwort. US-Aussenminister Marco Rubio, der Trump in China begleitete, ​sagte jedoch dem Sender NBC News, Taiwan sei besprochen worden. «Die Chinesen sprechen es ​immer an. Wir stellen immer unsere Position klar und gehen dann zu den anderen Themen über», sagte Rubio. Die US-Politik in der Taiwan-Frage habe sich nicht geändert.