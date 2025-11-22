4. Der Schein muss gewahrt werden

64 Jahre lang bestand der amerikanische Penny vollständig aus Kupfer. Und gross war er noch dazu: Die ersten Münzen hatten mit 27 bis 29 Millimeter etwa den gleichen Durchmesser wie ein Zweifränkler. Ab 1857 bestand die Münze aus einer Mischung von mehreren Metallen: Nickel, Bronze, Stahl und Zink wurden über die Jahre in unterschiedlichen Mengen dem Kupfer beigemischt. Seit 1982 findet sich in einem Penny aber praktisch kein Kupfer mehr. Der Grund sind die steigenden Preise des Metalls. Die Münze besteht heute hauptsächlich aus Zink. Doch um den Anschein einer rot schimmernden Kupfermünze zu wahren, wurde der Penny bis zuletzt mit einer dünnen Kupferschicht überzogen.