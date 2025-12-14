Warum die Banken mit Blick auf ihr Handelsgeschäft schon bei der Wahl von Donald Trump im November des letzten Jahres frohlockt hatten, zeigt sich nun in der Jahresbilanz: Die Anzahl der Transaktionen an der Schweizer Börse SIX hat per Ende November 2025 bereits das Gesamtjahresniveau des Vorjahres übertroffen. Nicht nur das: Die Schweizer Börse - und auch die meisten Banken - werden heuer bei den Transaktionen von Wertschriften das beste Jahr seit 2021 erreichen.