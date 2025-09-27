Am Donnerstag hatte Trump gesagt, «verrückte Leute» versuchten, in Portland Gebäude niederzubrennen. «Das sind professionelle Agitatoren und Anarchisten.» Belege dafür nannte der Republikaner nicht. Der Bürgermeister von Portland, Keith Wilson, ein Demokrat, hatte Freitag erklärt, ein Einsatz von Kräften des Bundes erfolge nicht auf Anforderung der Stadt. Es handle sich um eine übertriebene Massnahme und ein Ablenkungsmanöver. Am Samstag erklärte Wilson: «Die Zahl der notwendigen Soldaten ist null, in Portland und jeder anderen amerikanischen Stadt. Der Präsident wird hier keine Gesetzlosigkeit oder Gewalt vorfinden, es sei denn, er plant, sie selbst zu verüben.»