Trump kündigte zudem an, die Briefe, mit denen die US-Handelspartner über die Zölle informiert werden sollen, am Mittag zu versenden (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ). «Ich freue mich, verkünden zu können, dass die Zollbriefe der Vereinigten Staaten an verschiedene Länder der Welt ab 12.00 Uhr, (US-Ostküstenzeit), am Montag, dem 7. Juli verschickt werden», erklärte er.