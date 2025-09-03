Eine Niederlage vor Gericht würde die USA weitaus ärmer machen und die in den vergangenen Monaten geschlossenen Handelsabkommen gefährden, sagte Trump bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. «Unser Land hat die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Es könnte aber auch wieder unglaublich arm werden», warnte der US-Präsident. «Wenn wir diesen Fall nicht gewinnen, wird unser Land so sehr, so sehr leiden.»