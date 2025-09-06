Der Präsident hat deutlich gemacht, dass er einen Notenbankchef einsetzen will, der seinem Drängen auf schnelle Zinssenkungen eher nachkommt. Er wirft Powell vor, bei den Zinsen «zu spät» gehandelt und Käufern von Eigenheimen mit höheren Hypothekenzinsen geschadet zu haben. Die Personalentscheidung ist für die Finanzmärkte von grosser Bedeutung, da sie Aufschluss über den künftigen Kurs bei Zinsen, Inflation und der Unabhängigkeit der Notenbank gibt.