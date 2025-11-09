Die US-Wirtschaft könnte nach Einschätzung von Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett im vierten Quartal infolge des Shutdowns schrumpfen. Hassett verwies am Sonntag auf die weit reichenden Flugausfälle, da viele Fluglotsen wegen der staatliche Gehaltssperren nicht zur Arbeit kommen. Ein Mangel an Fluglotsen führe zu erheblichen Reiseverzögerungen vor dem Thanksgiving-Fest, sagte Hassett dem Sender CBS. «Die Zeit um Thanksgiving ist eine der umsatzstärksten Phasen des Jahres für die Wirtschaft», erläuterte er. «Und wenn die Menschen in diesem Moment nicht reisen, dann könnten wir im vierten Quartal tatsächlich ein negatives Quartal erleben.»