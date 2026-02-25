In seiner Rede versuchte Trump, den wirtschaftlichen ​Sorgen der Wähler mit einer Erfolgsbotschaft zu begegnen. ​Er erklärte, die Inflation sei «stark rückläufig», obwohl die Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Versicherungen für viele Amerikaner hoch bleiben. ‌Zudem wurde erwartet, dass Trump erstmals öffentlich die Argumente für ein militärisches Vorgehen gegen den Iran darlegen würde. Auch seine harte Haltung in der Einwanderungspolitik wollte der Präsident verteidigen, obwohl eine ​Mehrheit der ​Amerikaner sein Vorgehen für zu weitgehend hält.