Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hatte am Sonntagabend in der ARD gesagt, die EU-Kommission führe intensive Gespräche mit der US-Seite. Es müsse schnell eine Lösung her. Ansonsten drohe eine massive Unruhe auch an den Finanz-Märkten. Er sei «vorsichtig optimistisch», dass eine Einigung gelingen könne. Man sei jetzt in einer entscheidenden Phase der Verhandlungen.