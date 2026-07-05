Selenskyj ‌erklärte seinerseits am Samstag, er habe am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli ein «sehr gutes Gespräch» mit Trump geführt und an ​die «amerikanische Entschlossenheit» appelliert, den Krieg zu beenden. «Es ​gibt eine echte Aussicht, diesen Krieg ​zu beenden, und die amerikanische Entschlossenheit wird entscheidend sein», sagte ‌er. Beide hätten vereinbart, ihre Gespräche beim Nato-Gipfel fortzusetzen. Als Geste wurde das 62 Meter hohe Mutterland-Denkmal in Kiew ​nachts ​in den Farben ⁠der US-Flagge angestrahlt.